Экс-советник США Грэй предложил Трампу разместить войска в Гренландии из-за РФ

Избранному президенту США Дональду Трампу нужно заключить договор с Гренландией на размещение американских войск на территории острова, чтобы усилить позиции страны в Арктике из-за доминации России и Китая в регионе.
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