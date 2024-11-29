Болезнь прогрессирует: как деменция изменила Брюса Уиллиса и его жизнь

Звезда «Крепкого орешка» Брюс Уиллис продолжает бороться с деменцией. Какие последние новости выходили о его здоровье, правда ли, что он может не дожить до своего 70-летнего юбилея? Что известно о состоянии актера Недавно Уиллис в кругу семьи отметил День благодарения.
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