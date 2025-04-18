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Районная неделя

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Ветераны стали почетными жителями Войковского

Звание «Почетный житель ВМО Войковский» присвоено ветеранам Великой Отечественной войны. Как сообхили в районной управе, соответствующее решение Совет депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Войковский в городе Москве принял 13 марта 2025 года.

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