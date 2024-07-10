10.07.24==Грузия скоро перестанет танцевать лезгинку: Америке надоели танцы генацвале

США и ЕС не простят Тбилиси смену внешнеполитического вектора Соединенные Штаты пересмотрят все программы сотрудничества с Грузией, заявил на брифинге директор по европейским делам в Совете нацбезопасности Майкл Карпентер.
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