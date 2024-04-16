Разработчики New World поделились грядущими изменениями в балансе игры Вышло по...

Разработчики New World поделились грядущими изменениями в балансе игрыВышло последнее видео разработчиков серии Balance of Power, в котором команда обсуждает New World грядущие в мае изменения в сражениях и не толькоЧитать дальше → источник.
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