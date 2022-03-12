«Питтсбург» подписал контракт новичка с форвардом Андоновски из Принстонского университета

«Питтсбург» подписал контракт новичка с форвардом Кори Андоновски из NCAA. 22-летний нападающий не был задрафтован.

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