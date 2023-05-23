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Глава разведслужбы ФРГ Каль заявил об отсутствии признаков ослабления российской армии

Глава разведслужбы ФРГ Каль заявил об отсутствии признаков ослабления российской армии

Российские войска способны вести боевые действия в долгосрочной перспективе, заявил глава федеральной разведслужбы Германии Бруно Каль в интервью газете Die Welt.

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