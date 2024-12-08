«Новоаннинский сегодня» включен в ТОП новостных региональных каналов. 🤝🤝🤝 В рейтинге учитывается несколько важных показателей: реакции, средний охват публикации, репосты и цитирование.
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«Новоаннинский сегодня» включен в ТОП новостных региональных каналов. 🤝🤝🤝 В рейтинге учитывается несколько важных показателей: реакции, средний охват публикации, репосты и цитирование.