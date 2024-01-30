СМИ узнали, что переодетые военные ЦАХАЛ проникли в больницу и убили трех палестинцев

Израильские военные, среди которых были женщины, переодетые в гражданскую одежду, проникли в больницу «Ибн Сина» в Дженине на Западном берегу реки Иордан в Палестине и ликвидировали трех боевиков дженинского отделения боевого крыла ХАМАС «Бригады Изз-ад-Дин аль-Кассам», сообщил телеканал Al Jazeera во вторник, 30 января.