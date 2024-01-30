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  • Фил
    Смотри как правда-животворящая нечисть нацистскую коробит.Немецкого корресп...
  • Александр Свитайло
    Задолбали уже этими кроссоверами, все на одно лицо, только шильдики разные((( Лучше бы вместо еще одного такого безли...В России начнется...
  • Александр Свитайло
    Задолбали уже этими кроссоверами, все на одно лицо, только шильдики разные((( Лучше бы вместо еще одного такого безли...В России появился...

СМИ узнали, что переодетые военные ЦАХАЛ проникли в больницу и убили трех палестинцев

СМИ узнали, что переодетые военные ЦАХАЛ проникли в больницу и убили трех палестинцев

Израильские военные, среди которых были женщины, переодетые в гражданскую одежду, проникли в больницу «Ибн Сина» в Дженине на Западном берегу реки Иордан в Палестине и ликвидировали трех боевиков дженинского отделения боевого крыла ХАМАС «Бригады Изз-ад-Дин аль-Кассам», сообщил телеканал Al Jazeera во вторник, 30 января.

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