В сети показали удар русской ракеты по эшелону ВСУ в Синельниково - видео

Целью стал логистический железнодорожный узел поставок военных грузов ВСУ.В Сети опубликованы видеокадры, на которых автору удалось запечатлеть момент удара по железнодорожному узловой станции у поселка Синельниково, расположенного под Днепропетровском.
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