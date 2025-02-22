Требования к иностранным компаниям при возвращении в Россию изменятся

Требования к иностранным компаниям в случае возвращения в Россию изменятся, решения будут принимать с учетом интересов отечественного бизнеса и потребителей, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
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