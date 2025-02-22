Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 504 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    А  как же "цели СВО"?!!   Денацификация и демилитаризация, уже исполнены?  ДА и "стамбульские договоренности" уже дав...В основу мирного ...
  • Eduard
    Янки с Европой дали Украине 100 долларов,а назад требуют 500 миллиардов с процентами.Хитрая тактика!Зеленский упирает...
  • Юрий Зубрин
    Тварь ....На жену Зеленског...

Требования к иностранным компаниям при возвращении в Россию изменятся

Требования к иностранным компаниям при возвращении в Россию изменятся

Требования к иностранным компаниям в случае возвращения в Россию изменятся, решения будут принимать с учетом интересов отечественного бизнеса и потребителей, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх