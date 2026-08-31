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Происшествия

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В Удмуртии полицейскими задержана семейная пара оптовых наркозакладчиков

В ночное время сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Ижевску около одного из домов обратили внимание на мужчину и женщину, которые подозрительно себя вели.

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