Певец Shaman и глава ЛБИ Мизулина провели двойное свидание с Лепсом и Кибой

Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина намекнула в Telegram-канале, что сходила на двойное свидание со своим возлюбленным певцом Shaman (Ярославом Дроновым) и парой Григория Лепса с молодой невестой Авророй Кибой.
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