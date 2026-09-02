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Царьград

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Путин сделал заявление о второй волне мобилизации в России

Путин сделал заявление о второй волне мобилизации в России

Президент России выступил по окончании саммита Шанхайской организации сотрудничества. Президент России Владимир Путин категорически опроверг распространяющиеся в обществе слухи о возможном проведении новой волны мобилизации после завершения выборных процессов.

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