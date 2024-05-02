Linkin Park планирует выступить в туре с новой вокалисткой

Linkin Park может выступить с новой вокалисткой в следующем году. Агентство по бронированию билетов WME начало принимать заказыLinkin Park собирается воссоединиться в туре с новой вокалисткой в 2025 году.
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