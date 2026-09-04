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Водолацкий: введение для Россиян виз в Армению приведет к разрыву многих родственных отношений

Водолацкий: введение для Россиян виз в Армению приведет к разрыву многих родственных отношений

Если Евросоюз будет настаивать на введении визового режима, премьер-министр Армении Никол Пашинян примет это решение, «не обращая внимания на мнение граждан», первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий («Единая Россия»).

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