У тамбовчанки за игнорирование уплаты штрафов арестовали "Chevrolet Cruze"

В отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по Тамбову и Тамбовскому району возбуждено 150 исполнительных производств в отношении 20-летней тамбовчанки о взыскании задолженности по административным штрафам Госавтоинспекции на сумму 100 тысяч рублей.
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