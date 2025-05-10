У тамбовчанки за игнорирование уплаты штрафов арестовали "Chevrolet Cruze"

В отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по Тамбову и Тамбовскому району возбуждено 150 исполнительных производств в отношении 20-летней тамбовчанки о взыскании задолженности по административным штрафам Госавтоинспекции на сумму 100 тысяч рублей.