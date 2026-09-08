Союзбиотех проводит исследование кадровой потребности рынка

Об этом рассказал председатель правления Союза биотехнологических компаний (Союзбиотех) Лев Деньгов. По его словам, задачей Союза является сопоставление потребности производственных площадок в сотрудниках и данные вузов о количестве абитуриентов и выпускников биотехнологических специальностей.