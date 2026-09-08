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Регионы России

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Союзбиотех проводит исследование кадровой потребности рынка

Союзбиотех проводит исследование кадровой потребности рынка

Об этом рассказал председатель правления Союза биотехнологических компаний (Союзбиотех) Лев Деньгов. По его словам, задачей Союза является сопоставление потребности производственных площадок в сотрудниках и данные вузов о количестве абитуриентов и выпускников биотехнологических специальностей.

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