Союзбиотех проводит исследование кадровой потребности рынка

Об этом рассказал председатель правления Союза биотехнологических компаний (Союзбиотех) Лев Деньгов. По его словам, задачей Союза является сопоставление потребности производственных площадок в сотрудниках и данные вузов о количестве абитуриентов и выпускников биотехнологических специальностей.
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