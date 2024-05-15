Полицейские Карачаево-Черкесии приняли участие в антитеррористическом мероприятии с участием студентов в КЧГУ

Противостояние террористическим угрозам и террористической идеологии было сегодня обсуждено со студентами КЧГУ на встрече с начальником межмуниципального отдела МВД России «Карачаевский» Темирланом Хусеевичем Атабиевым, руководителем следственного отдела по городу Карачаевску Русланом Анзоровичем Кочкаровым, начальником отдела Управления Минюста России по КЧР Ахматом Анзауровичем Батдыевым, старшим уполномоченным ЦПЭ МВД по КЧР Оксаной Андреевной Кочубеевой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр»
- Расчёт самоходной гаубицы «Акация» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении
- Ансамбль «Морпехи России» Тихоокеанского флота совершает гастрольный тур в зоне СВО
Свежие комментарии