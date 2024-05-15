Полицейские Карачаево-Черкесии приняли участие в антитеррористическом мероприятии с участием студентов в КЧГУ

Противостояние террористическим угрозам и террористической идеологии было сегодня обсуждено со студентами КЧГУ на встрече с начальником межмуниципального отдела МВД России «Карачаевский» Темирланом Хусеевичем Атабиевым, руководителем следственного отдела по городу Карачаевску Русланом Анзоровичем Кочкаровым, начальником отдела Управления Минюста России по КЧР Ахматом Анзауровичем Батдыевым, старшим уполномоченным ЦПЭ МВД по КЧР Оксаной Андреевной Кочубеевой.