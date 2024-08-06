В Бурятии мошенники стали прикрываться судами

Судебная система Бурятии предупреждает об очередной схеме мошенничества, когда злоумышленники пытаются получить конфиденциальную информацию от участников судебного процесса, выдавая себя за сотрудников суда.
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