Трамп пообещал Канаде снижение налогов за присоединение к США

Избранный президент США также пообещал, что граждане Канады будут защищены, «как никто другой»<strong>Избранный американский президент Дональд Трамп, поздравляя с Рождеством в соцсети Truth Social, пообещал Канаде более чем двукратное снижение налогов в случае ее присоединения к США, а также заявил об американском присутствии в Гренландии.