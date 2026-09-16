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Регионы России

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Dreame запускает флагманскую серию L9 на российском рынке

Dreame запускает флагманскую серию L9 на российском рынке

Международный бренд премиальной техники для дома и персонального ухода Dreame объявляет о старте продаж в России флагманской серии L9, включающей стиральную и сушильную машины.

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