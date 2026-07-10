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Де Кетеларе стал лучшим игроком матча Испания – Бельгия с 7.6 по Индексу ГОЛа

Шарль де Кетеларе получил самую высокую оценку по Индексу ГОЛа по итогам матча 1/4 финала ЧМ-2026 Испания – Бельгия (2:1).

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