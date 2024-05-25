Оказались каннибалами: что выяснили учёные о древних европейцах

Каннибализм – одна из самых шокирующих и пугающих практик в человеческой истории. Исследование, проведенное экспертами лондонского Национального исторического музея, раскрывает новые детали о распространенности каннибализма в погребальных обрядах Европы 15 000 лет назад.
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