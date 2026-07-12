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Джонстон о Робертсоне: «Он хочет остаться в «Далласе», думаю. Есть много нюансов, но я надеюсь, что они найдут решение»

Инсайдер TSN и The Athletic Крис Джонстон высказался про переговоры о новом контракте между « Далласом » и Джейсоном Робертсоном .

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