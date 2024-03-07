Власти собираются упростить создание «личных фондов» для возвращения активов в Россию

Минэкономики разработало поправки о личных фондах в России Личные фонды, которые должны стать альтернативой иностранным частным фондам и трастам, выведут из-под надзора Минюста и освободят от ежегодных отчетов и проверок.
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