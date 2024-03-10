Дума рассмотрит законопроект, отменяющий обязательную сдачу ЕГЭ в России

Галина Малыхина

В пятидесятые годы сдавали экзамены в четвёртом, седьмом и десятом классах. Потом оставили в седьмом и десятом. И знания были глубже и никто не отравился и не повесился... Тогда не было липовых троек, лишь бы школа хорошо выглядела... Были и двоечники и второгодники... Зато знания были не поверхностые, а глубокие. Да и рабочих профессий не гнушались... А если ученик не справлялся, его напрвляли в ремесленное училище, откуда он выходил полноценныс плотником, каменщиком, штукатуром... И были рабочие кадры у страны. А сейчас "бедного" дитятку тянут за уши, ведь нельзя... И эти дитятки очень хорошо знают свои права, но не знают обязанностей. У них пальцы веером, они пуп земли. Им "западло" убираться, даже за собой. В этом году 60 лет как мы окончили школу и собираемся, вспоминаем наши школьные годы, походы, как зарабатывали деньги на свои мероприятия, работали в трудовом лагере... Все были равны, и дети простых рабочих и начальников. Я думаю много потеряли, когда произошло кастовое деление...