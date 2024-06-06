Ученый Степанов: после 70 лет нельзя начинать принимать холодный душ

Если человек не принимал холодный душ регулярно, после 70 лет начинать уже не стоит. Об этом "Известиям" рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Сергей Степанов.
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