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Инструкция, какие имена нужно замачивать, а какие сеять сухими

Инструкция, какие имена нужно замачивать, а какие сеять сухими

Инструкция, какие имена нужно замачивать, а какие сеять сухими Алёна ЮрьеваПри подготовке к посеву огородники часто задаются вопросом: нужно ли замачивать семена перед посадкой? Эта процедура помогает улучшить всхожесть, ускорить прорастание и защитить семена от болезней.

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