Инструкция, какие имена нужно замачивать, а какие сеять сухими Алёна ЮрьеваПри подготовке к посеву огородники часто задаются вопросом: нужно ли замачивать семена перед посадкой? Эта процедура помогает улучшить всхожесть, ускорить прорастание и защитить семена от болезней.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии