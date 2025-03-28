Инструкция, какие имена нужно замачивать, а какие сеять сухими Алёна ЮрьеваПри подготовке к посеву огородники часто задаются вопросом: нужно ли замачивать семена перед посадкой? Эта процедура помогает улучшить всхожесть, ускорить прорастание и защитить семена от болезней.