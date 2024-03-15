В МИД Венгрии обвинили посла США Прессмана в неподобающем поведении

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Венгрии Тамаш Менцер возмутился поведением посла Соединенных Штатов Америки в Будапеште Дэвида Прессмана, который заявил, что страна изолирует себя от союзников из Североатлантического альянса и держит курс на сближение с Российской Федерацией.