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В МИД Венгрии обвинили посла США Прессмана в неподобающем поведении

В МИД Венгрии обвинили посла США Прессмана в неподобающем поведении

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Венгрии Тамаш Менцер возмутился поведением посла Соединенных Штатов Америки в Будапеште Дэвида Прессмана, который заявил, что страна изолирует себя от союзников из Североатлантического альянса и держит курс на сближение с Российской Федерацией.

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