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Царьград

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Нумеролог Совершенова объяснила влияние даты рождения на верность

Нумеролог Совершенова объяснила влияние даты рождения на верность

Нумеролог Елена Совершенова объясняет, как числа рождения влияют на склонность мужчин к верности. Числа двойки и четверки символизируют стабильность, тогда как единицы и пятерки предпочитают свободу и новые впечатления.

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