Новый эскизный проект Opera Tower одобрили в Екатеринбурге

Градостроительный совет при Свердловском отделении Союза архитекторов России одобрил новый эскизный проект небоскреба Opera Tower, который планируется возвести рядом с бизнес-центром «Высоцкий» в Екатеринбурге.
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