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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Полуголый Стас Пьеха показал накаченный торс

44-летний певец Стас Пьеха недавно перенес грипп, но уже вернулся к работе после болезни. Артист, который является судьей шоу «Суперстар!» на НТВ, рассказал о тяжелых условиях на съемочной площадке, где кондиционер дул на него и коллег, что, вероятно, и стало причиной его заболевания.

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