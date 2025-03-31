Полуголый Стас Пьеха показал накаченный торс

44-летний певец Стас Пьеха недавно перенес грипп, но уже вернулся к работе после болезни. Артист, который является судьей шоу «Суперстар!» на НТВ, рассказал о тяжелых условиях на съемочной площадке, где кондиционер дул на него и коллег, что, вероятно, и стало причиной его заболевания.