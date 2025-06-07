Серебро достигло максимума с 2011 года — начинается новый суперцикл, аналитики прогнозируют $50 за унцию

Цены на серебро в четверг впервые с 2011 года превысили отметку $36 за унцию. Металл продемонстрировал стремительный рост на фоне растущего интереса со стороны инвесторов и усиливающегося спроса в промышленности.
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