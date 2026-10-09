Ракова: в столице запустили сервис «Московские имена» с данными за 100 лет

На столичном портале mos.ru запустили сервис «Московские имена», который позволяет изучить историю популярных имён за последние 100 лет и подобрать имя новорождённому, рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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