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Ракова: в столице запустили сервис «Московские имена» с данными за 100 лет

Ракова: в столице запустили сервис «Московские имена» с данными за 100 лет

На столичном портале mos.ru запустили сервис «Московские имена», который позволяет изучить историю популярных имён за последние 100 лет и подобрать имя новорождённому, рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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