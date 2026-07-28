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Аргументы недели

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Жителей Ленобласти предупредили об атаке БПЛА утром во вторник

Жителей Ленобласти предупредили об атаке БПЛА утром во вторник

Утром 28 июля в Ленинградской области введен режим беспилотной опасности. Жителям рекомендовано соблюдать меры предосторожности, а в связи с работой средств ПВО возможно снижение скорости мобильного интернета.

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