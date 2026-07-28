Жителей Ленобласти предупредили об атаке БПЛА утром во вторник

Утром 28 июля в Ленинградской области введен режим беспилотной опасности. Жителям рекомендовано соблюдать меры предосторожности, а в связи с работой средств ПВО возможно снижение скорости мобильного интернета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии