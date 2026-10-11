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Царьград

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Бензин АИ-98 в Петербурге преодолел отметку в 100 рублей за литр

Бензин АИ-98 в Петербурге преодолел отметку в 100 рублей за литр

К 10 октября литр АИ-98 в Санкт-Петербурге подорожал до 101,34 рубля, тогда как АИ-100 продается по 99,72 рубля.

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