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ПВО ночью отразила масштабную атаку украинских БПЛА над территорией 15 областей

ПВО ночью отразила масштабную атаку украинских БПЛА над территорией 15 областей

Минобороны сообщило о 158 сбитых беспилотниках. Жертв и пострадавших нет. БПЛА были уничтожены в Московском регионе и Рязанской, Калужской, Липецкой, Тульской, Тамбовской, Смоленской, Орловской, Ивановской и Тверской областях.

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