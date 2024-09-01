ПВО ночью отразила масштабную атаку украинских БПЛА над территорией 15 областей

Минобороны сообщило о 158 сбитых беспилотниках. Жертв и пострадавших нет. БПЛА были уничтожены в Московском регионе и Рязанской, Калужской, Липецкой, Тульской, Тамбовской, Смоленской, Орловской, Ивановской и Тверской областях.