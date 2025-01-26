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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В фельдшерско-акушерских пунктах Алтая введут единый стандарт медицинской помощи

В фельдшерско-акушерских пунктах Алтая введут единый стандарт медицинской помощи

В регионе дали старт реализации 15 региональных проектов, которые охватывают практически все направления и уровни здравоохранения В фельдшерско-акушерских пунктах Алтайского края введут единый стандарт оказания медицинской помощи.

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