В фельдшерско-акушерских пунктах Алтая введут единый стандарт медицинской помощи

В регионе дали старт реализации 15 региональных проектов, которые охватывают практически все направления и уровни здравоохранения В фельдшерско-акушерских пунктах Алтайского края введут единый стандарт оказания медицинской помощи.
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