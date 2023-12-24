Российские силы уничтожили 15 украинских военных под Купянском

РИАМО - 24 дек. На Купянском направлении нанесены удары армейской авиации и артиллерии по подразделениям противника в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Купянск, Терны, сообщили в Минобороны РФ.
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