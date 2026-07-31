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«Париж» подтвердил переход форварда Ализе Джонсона

«Париж» официально сообщил о приобретении форварда Ализе Джонсона (30 лет, 203 см). Бигмен был выбран 50-м на драфте-2018 НБА и провел 5 лет в лиге, после чего выступал в Южной Корее, Пуэрто-Рико, Японии и Китае.

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