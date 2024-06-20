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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Четверг, 2️⃣0️⃣ июня, 2024 год

Четверг, 2️⃣0️⃣ июня, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🏃🏻 Всемирный день беженцев 🐘 Всемирный день защиты слонов в зоопарках 🏍 Всемирный день мотоциклиста 📲Всемирный день Wi-Fi 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1837 год - на престол Соединённого Королевства Великобритании и Ирландии взошла королева Виктория 📔 1840 год - Сэмюэл Морзе получил патент на изобретенный им телеграф 📔 1881 год - в Нижнем Новгороде провели первую в России линию телефонной связи 📔 1893 год - в Санкт-Петербурге по инициативе Д.

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