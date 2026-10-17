Германия исчерпала ресурсы для военной помощи Украине накануне зимнего периода. Об этом заявил 17 октября председатель комитета бундестага по внешней политике Армин Лашет.
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