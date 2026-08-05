К особому темпераменту и воспитанию украинских эмигрантов сейчас приходится привыкать американцам. Уроженец Незалежной Кирилл Басин — между прочим, кандидат в Конгресс США — задержан за драку на гавайском пляже.
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