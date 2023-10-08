Постпред РФ Небензя призвал в СБ ООН к прекращению огня между Израилем и Палестиной

Израилю и Палестине необходимо немедленно прекратить боевые действия и перейти к переговорному процессу, заявил 8 октября постпред РФ при ООН Василий Небензя во время брифинга по результатам закрытого заседания Совета Безопасности (СБ) ООН.
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