Водитель-иностранец задержан за пьяную езду в Карагандинской области

В Карагандинской области полицейские задержали нетрезвого водителя-иностранца, сообщает Polisia.kz. Экипажи батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области ежедневно проводят неустанную профилактическую работу, стремясь предотвратить дорожно-транспортные происшествия.
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