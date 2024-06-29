Не морочьте голову или... хватит ловить "призрак коммунизма"...

A

Anodtat

А расскажи ты нам Олеженька свет Помойлов.Только с самого начала как советский офицер коммунист имеющий награды стал Помойловым...Может кто то тебе политинформации неправильно проводил?Что сподвигло тебя перекраситься и начать люто ненавидеть и страну и людей в ней живших. Может это произошло во время твоей службы? А тогда ты предатель и подонок.А если после распада Союза то уже поздно яйцами трясти.Вот такие коммунисты как ты и развалили страну,ограбили народ, армию.Правда тебе ничего не досталось, вот и бесится в тебе прошлое.