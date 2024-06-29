Не надо морочить голову людям. Нет никакого столетнего противостояния «красных» и «белых» в России.
Не морочьте голову или... хватит ловить "призрак коммунизма"...
Комментарии
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Дмитрий Бакланов
А как только начинаешь гордиться своей страной, вылазит какая-нибудь Помойлова и обзывает коммунячим выпердышем...
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2 час.
A
Anodtat
А расскажи ты нам Олеженька свет Помойлов.Только с самого начала как советский офицер коммунист имеющий награды стал Помойловым...Может кто то тебе политинформации неправильно проводил?Что сподвигло тебя перекраситься и начать люто ненавидеть и страну и людей в ней живших. Может это произошло во время твоей службы? А тогда ты предатель и подонок.А если после распада Союза то уже поздно яйцами трясти.Вот такие коммунисты как ты и развалили страну,ограбили народ, армию.Правда тебе ничего не досталось, вот и бесится в тебе прошлое.
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25 мин.
Александр Попов
Политинформации он сам проводил, будучи замполитом.
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12 мин.
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