ФОТО: ABOUTLIFE/SHUTTERSTOCK АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ Весьма показательна ситуация с Еленой Исинбаевой, которая де-факто отреклась от России.
ОТВЕТ ИСИНБАЕВОЙ: СПИСОК РУССКИХ СПОРТСМЕНОВ, КОТОРЫЕ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ "ДОМА В ИСПАНИИ"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Grandad
И кто из перечисленных отказался от чего? Пока у них за рубежом ничего нет - не успели заработать. Сейчас уже не заработают, не построят и отказываться не от чего будет. А раньше можно было использовать честно заработанное во всем мире. Кто, реально имеющий серьезные вложения за рубежом отказался от них, закончив карьеру в спорте?
Ответить
18 час.
ВЦ
Виталий Цуканов
Решения уехать(предать) или остаться( вкусить тяготы Родины) , имеют долгую перспективу. Жизнь покажет! Как говорится, не поле перейти!
Ответить
13 час.
Свежие комментарии