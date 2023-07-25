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ОТВЕТ ИСИНБАЕВОЙ: СПИСОК РУССКИХ СПОРТСМЕНОВ, КОТОРЫЕ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ "ДОМА В ИСПАНИИ"

ОТВЕТ ИСИНБАЕВОЙ: СПИСОК РУССКИХ СПОРТСМЕНОВ, КОТОРЫЕ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ "ДОМА В ИСПАНИИ"

ФОТО: ABOUTLIFE/SHUTTERSTOCK АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ Весьма показательна ситуация с Еленой Исинбаевой, которая де-факто отреклась от России.

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Комментарии
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Grandad
И кто из перечисленных отказался от чего? Пока у них за рубежом ничего нет - не успели заработать. Сейчас уже не заработают, не построят и отказываться не от чего будет. А раньше можно было использовать честно заработанное во всем мире. Кто, реально имеющий серьезные вложения за рубежом отказался от них, закончив карьеру в спорте?
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18 час.
ВЦ
Виталий Цуканов
Решения уехать(предать) или остаться( вкусить тяготы Родины) , имеют долгую перспективу. Жизнь покажет! Как говорится, не поле перейти!
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13 час.

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