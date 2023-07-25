ОТВЕТ ИСИНБАЕВОЙ: СПИСОК РУССКИХ СПОРТСМЕНОВ, КОТОРЫЕ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ "ДОМА В ИСПАНИИ"

Grandad

И кто из перечисленных отказался от чего? Пока у них за рубежом ничего нет - не успели заработать. Сейчас уже не заработают, не построят и отказываться не от чего будет. А раньше можно было использовать честно заработанное во всем мире. Кто, реально имеющий серьезные вложения за рубежом отказался от них, закончив карьеру в спорте?