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Российские военные уничтожили бронетранспортер М113 и живую силу ВСУ в зоне СВО

Российские военные уничтожили бронетранспортер М113 и живую силу ВСУ в зоне СВО

Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили бронетранспортер (БТР) американского производства М113 и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении специальной военной операции (СВО).

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