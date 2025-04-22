Российские военные уничтожили бронетранспортер М113 и живую силу ВСУ в зоне СВО

Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили бронетранспортер (БТР) американского производства М113 и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении специальной военной операции (СВО).
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