Боец РФ: перед штурмом Сухой Балки ВС России изучали карту блиндажей ВСУ

ДОНЕЦК, 23 апреля. /ТАСС/. Штурмовики группировки войск «Юг» перед штурмом Сухой Балки в ДНР тщательно изучали маршруты и созданную на основании средств объективного контроля карту блиндажей и позиций ВСУ в населенном пункте.