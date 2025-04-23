Боец РФ: перед штурмом Сухой Балки ВС России изучали карту блиндажей ВСУ

ДОНЕЦК, 23 апреля. /ТАСС/. Штурмовики группировки войск «Юг» перед штурмом Сухой Балки в ДНР тщательно изучали маршруты и созданную на основании средств объективного контроля карту блиндажей и позиций ВСУ в населенном пункте.
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